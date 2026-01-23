Vysokotlaký čistič HD 9/23 G

S vysokotlakým čisticím strojem bez ohřevu HD 9/23 G, poháněným benzinovým motorem Honda můžete pracovat nezávisle, mobilně a komfortně. I ve ztížených venkovních podmínkách.

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 9/23 G, který je vybaven benzivnoým motorem Honda, pracuje zcela nezávisle na přívodu elektrického proudu. Je vyvinutý pro ty nejlepší výsledky čištění - díky tlaku vody 230 bar. Chráněný stabilním základním rámem, přesvědčivý i v extrémních podmínkách. Ergonomický koncept rámu nabízí maximální mobilitu, i v nerovném terénu. Odolná kola, vynikající koncept obsluhy a nejrůznější možnosti pro uložení příslušenství zvyšují komfort stejně jako vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá síly zpětného rázu vysokotlakého paprsku a tím redukuje sílu uživatele potřebnou k držení pistole na nulu. Rychlouzávěry EASY!Lock až 5krát zrychlují manipulaci s příslušenstvím v porovnání s běžnými šroubovými uzávěry. Silné čerpadlo umožňuje v případech nouze odběr vody z jezer nebo rybníků. Čerpadlo je chráněno velkým vodním filtrem a termostatickým ventilem, který zabraňuje přehřátí v uzavřeném okruhu. K tomu ještě k dodání také ochranný rám Cage s oky pro uchycení jeřábem a nástavbová sada hadicového bubnu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G: Maximální nezávislost
Maximální nezávislost
Se spolehlivými motory Honda a Yanmar, pro použití bez externího napájení elektrickým proudem. Umí nasávat vodu - například z jezer nebo rybníků - a využije ji k čištění.
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G: Vynikající komfort obsluhy
Vynikající komfort obsluhy
Ergonomický koncept rámu usnadňuje přepravu i po nerovných površích. Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji. Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility.
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G: Velká všestrannost
Velká všestrannost
Volitelný ochranný rám Cage s oky pro nakládání jeřábem přístroj spolehlivě chrání. Volitelně k dostání nástavbová sada bubnu na navíjení vysokotlaké hadice pro kratší montáž a demontáž. Přenosná verze s robustním trubkovým rámem speciálně pro malíře a štukatéry (HD 728 B).
Určen pro nejnáročnější použití
  • Velmi robustní základní rám pro každodenní použití v drsných podmínkách.
  • Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
  • Tepelný ventil pro ochranu čerpadla před přehřátím v oběhovém provozu.
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 400 - 930
Pracovní tlak (bar/MPa) 40 - až do 230 / 4 - až do 23
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Teplota přívodní vody (°C) 60
Přívod vody 1″
Druh pohonu Benzín
Výrobce motoru Honda
Typ motoru GX 390
počet současných uživatelů 1
Mobilita vozík
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 75,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 82,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 866 x 722 x 1146

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Power tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • Plynulá regulace tlaku a průtoku
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
Vysokotlaký čistič HD 9/23 G

Videa

Oblasti použití
  • Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
  • Zemědělství (čištění vozidel a zařízení nebo použití v lesnictví)
  • Průmysl (čištění zařízení)
  • Úklidové firmy (čištění venkovních ploch, např. náměstí a patrových parkovišť)
Příslušenství
Čisticí prostředky