Vysokotlaký čistič HD 9/23 G
S vysokotlakým čisticím strojem bez ohřevu HD 9/23 G, poháněným benzinovým motorem Honda můžete pracovat nezávisle, mobilně a komfortně. I ve ztížených venkovních podmínkách.
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 9/23 G, který je vybaven benzivnoým motorem Honda, pracuje zcela nezávisle na přívodu elektrického proudu. Je vyvinutý pro ty nejlepší výsledky čištění - díky tlaku vody 230 bar. Chráněný stabilním základním rámem, přesvědčivý i v extrémních podmínkách. Ergonomický koncept rámu nabízí maximální mobilitu, i v nerovném terénu. Odolná kola, vynikající koncept obsluhy a nejrůznější možnosti pro uložení příslušenství zvyšují komfort stejně jako vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá síly zpětného rázu vysokotlakého paprsku a tím redukuje sílu uživatele potřebnou k držení pistole na nulu. Rychlouzávěry EASY!Lock až 5krát zrychlují manipulaci s příslušenstvím v porovnání s běžnými šroubovými uzávěry. Silné čerpadlo umožňuje v případech nouze odběr vody z jezer nebo rybníků. Čerpadlo je chráněno velkým vodním filtrem a termostatickým ventilem, který zabraňuje přehřátí v uzavřeném okruhu. K tomu ještě k dodání také ochranný rám Cage s oky pro uchycení jeřábem a nástavbová sada hadicového bubnu.
Charakteristické znaky a výhody
Maximální nezávislostSe spolehlivými motory Honda a Yanmar, pro použití bez externího napájení elektrickým proudem. Umí nasávat vodu - například z jezer nebo rybníků - a využije ji k čištění.
Vynikající komfort obsluhyErgonomický koncept rámu usnadňuje přepravu i po nerovných površích. Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji. Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility.
Velká všestrannostVolitelný ochranný rám Cage s oky pro nakládání jeřábem přístroj spolehlivě chrání. Volitelně k dostání nástavbová sada bubnu na navíjení vysokotlaké hadice pro kratší montáž a demontáž. Přenosná verze s robustním trubkovým rámem speciálně pro malíře a štukatéry (HD 728 B).
Určen pro nejnáročnější použití
- Velmi robustní základní rám pro každodenní použití v drsných podmínkách.
- Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
- Tepelný ventil pro ochranu čerpadla před přehřátím v oběhovém provozu.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|400 - 930
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|40 - až do 230 / 4 - až do 23
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Přívod vody
|1″
|Druh pohonu
|Benzín
|Výrobce motoru
|Honda
|Typ motoru
|GX 390
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|vozík
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|75,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|82,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|866 x 722 x 1146
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Videa
Oblasti použití
- Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
- Zemědělství (čištění vozidel a zařízení nebo použití v lesnictví)
- Průmysl (čištění zařízení)
- Úklidové firmy (čištění venkovních ploch, např. náměstí a patrových parkovišť)