Vysokotlaké čističe bez ohřevu třídy Super
Vysokotlaké čištiče bez ohřevu třídy Super (HD Super class), jsou navrženy a určeny pro práci s vysokým nasazením. Jsou ideální pro použití ve stavebnictví, zemědělství, průmyslu a obcích, kde je požadován nejvyšší výkon.
Tlakové čističe třídy Super se svým pracovním tlakem a průtokem, vybavením, vyladěnou ergonomií a kvalitní konstrukcí jsou na takové použití přesně připraveny.
Kärcher HD Super: Od profesionálů pro profesionály
Nejefektivnější čističe ve své třídě.
Naše studenovodní vysokotlaké čističe třídy HD Super jsou robustní a vyrobené pro maximální životnost, s tím nejlepším vybavením, odstraňují i ty nejodolnější nečistoty. Jsou ideální pro použití v zemědělství, ve stavebnictví, v průmyslu nebo v komunální sféře, zkrátka všude tam, kde je vyžadován nekompromisní špičkový výkon supertřídy.
Ergonomie čističů HD třídy Super
Vynikající ergonomie pro každodenní použití: naše nové vysokotlaké čističe na studenou vodu HD třídy Super v sobě spojují všechny inovace, které usnadňují práci a zefektivňují proces čištění. Stroj je navíc vybaven ergonomickou tlakovou pistolí EASY!Force Advanced, s nástavcem o dálce 1050 mm a plynulou regulací tlaku a průtoku. Práci usnadní žlutě značené ovládací prvky, příslušenství prakticky uložené přímo na těle čističe, systém propojení EASY!Lock.
Top modely ve své třídě
Použití těch nejlepších materiálů nám dovolilo splnit ty nejvyšší požadavky. Vysokotlaké čističe HD třídy Super se studenou vodou jsou vybaveny písty s keramickým povlakem, mosaznou hlavou válce čerpadla a také pomaloběžnými motory chlazenými vodou a vzduchem. Nová hadice Ultra Guard rovněž udává nové trendy, pokud jde o odolnost. Ve srovnání s předchozím modelem se zvýšila také účinnost čerpadla, přičemž je dosaženo zvýšení tlaku na trysce až o 15 %.
Nepřekonatelná mobilita
Nové studenovovní tlakové čističe Super zaujmou svým mimořádně kompaktním designem a vertikální koncepcí, která je v této výkonnostní třídě výjimečná. Díky velkým kolům, integrovaným držadlům a rámu lze stroj snadno a prakticky přepravovat nebo nakládat i pomocí jeřábu. Také doba manipulace s vysokotlakou hadicí se může zkrátit o více než 50 procent díky bubnu a automatickému navíjení hadice (modely XA).
Snadné použití, snadná údržba
Naše nové vysokotlaké čističe třídy Super class se studenou vodou jsou nejvýkonnější a nejkompaktnější ve své třídě díky promyšlené konstrukci se i snadno se udržují. V praxi přesvědčí optimální ergonomií zajišťující snadné použití, ukazatelem stavu olejové náplně, kanálem pro odtok oleje, snadno čistitelným vodním filtrem, otočným čerpadlem a modulární konstrukcí.
Nová úroveň díky inovacím
Nové profi vysokotlaké vapky HD třídy Super jsou plné inovací a novinek. Nově vyvinutá rotační tryska Vibrasoft snižuje vibrace a hlučnost až o 30 %. Automatický hadicový naviják s 20 metrovou vysokotlakou hadicí usnadňuje a urychluje proces čištění (modely XA). Lze s ním pracovat i pod vysokým tlakem v náklonu až 45°. Ještě vyšší účinnost zajišťuje také až o 15 % výkonnější tlaková tryska než u předchozího modelu.
Geniální, udržitelné
Udržitelnost hraje důležitou roli zejména při úklidu. Naše vysokotlaké čističe jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů v továrně v Německu, která je CO2 neutrální. Při návrhu i výrobě myslíme na uživatelskou zkušenost, i na životnost samotného stroje. Díky použití kvalitních materiálů, léty ověřeným výrobním postupům čističe HD Supe pracují hladce i během vysokého nasazení, vždy se snadno ovládají a udržují.
Nejen v tom je jejich SUPER síla.
Kärcher HD CLASSIC: ANI ODOLNÁ ŠPÍNA NEMÁ ŠANCI
Profi vysokotlaké čističe HD Super řady Classic jsou skutečně všestranné.
Jsou robustní a spolehlivé a v jednom stroji spojují to nejlepší z obou světů. Cenově dostupný a přitom výkonný vysokotlaký čistič s obvyklými vysokými standardy kvality Kärcher.
Nejvyšší kvalita - dlouhá životnost a robustnost
Naše nové stroje Classic třídy HD Super jsou navrženy tak, aby odolaly i těm nejnáročnějším podmínkám. Proto jsme použili ty nejlepší materiály a vytvořili konstrukci s extrémně dlouhou životností, která je vybavena robustním čerpadlem s klikovým hřídelem, novou spouštěcí pistolí Classic a robustním ocelovým rámem.
Stroje Classic se také snadno udržují, velmi rychle jsou připraveny k použití, kdykoli je potřeba.
Vysoký výkon a uživatelská přívětivost
Nové studenovodní vysokotlaké čističe třídy Supe rClassic poskytují dostatečný výkon pro všechny aplikace. S pracovním tlakem až 250 barů a průtokem vody až 1700 l/h nemá ani ta nejodolnější špína šanci. Díky přehledným a snadno přístupným ovládacím prvkům je obsluha těchto strojů také jednoduchá a praktická.
Vynikající účinnost
Vysokotlaké čističe se studenou vodu HD Classic jsou mimořádně odolné stroje s dlouhou životností, které se zaměřují na základní a nezbytné potřeby v procesu čištění. Těžíte z mimořádně dobrého poměru ceny a výkonu s obvyklou špičkovou kvalitou Kärcher a maximálním výkonem.
S čistým štítem
Udržitelnost hraje důležitou roli zejména při úklidu. Vysokotlaké čističe Classic jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jsou robustní a snadno odolávají nejnáročnějším podmínkám. I v náročných podmínkách nabízejí dlouhou životnost a snadno se udržují.
Dvě výkonné varianty strojů na různé druhy vysokotlakého čištění
Studenovodní vysokotlaké čističe HD třídy Super jsou k dispozici ve 2 provedeních.
Stroje HD třídy Super přesvědčí vynikajícími ergonomickými vlastnostmi, maximální uživatelskou přívětivostí, vysokým výkonem a špičkovou kvalitou.
Stroje HD třídy Super řady Classic mají mimořádně robustní konstrukci, jsou výkonné a snadno se používají.
Modely
Mobilita
Super řada Classic
Častá
Super třída
Velice častá
Modely
Ergonomie
Super řada Classic
Né příliš zásadní
Super třída
Zásadní
Modely
Vybavení
Super řada Classic
Výkonné čerpadlo s klikovou hřídelí
Robustní ocelový rám
Šroubení EASY!Lock
Super třída
Tlaková pistole EASY!Force Advanced
Šroubení EASY!Lock
Automatický naviják hadice (XA)
Kompaktní, vzpřímená konstrukce
Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válce
Modely
Super řada Classic
Super třída
Potřebujete pomoci s výběrem?
Naši specialisté Vám rádi poradí nebo stroj přímo předvedou. Napište nám.