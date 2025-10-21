HDS Trailer
HDS Trailer Všestranné, mobilní a soběstačné řešení pro profesionální použití v obcích, stavebnictví a průmyslu. Konfigurovatelné, vysoce efektivní, spolehlivé a se snadným použitím. Nádrž na 500 litrů vody a 100 litrová palivová nádrž na stroji umožňují až 60 minut samostatného použití bez připojení k elektrickému proudu nebo vodě.
HD/HDS přívěsy v provozu
Ucelený koncept vždy zohledňuje všechny důležité aspekty: úkoly, provoz, připojení a odstranění, účinnost a ochranu životního prostředí.
Naše přívěsy jsou vysoce mobilní, mají krátké doby nastavení, jsou mimořádně pohodlné díky elektrickému spuštění a snadnému ovládání, mají velké nádrže na vodu a hadicové navijáky, takže jsou soběstačné a flexibilní. S našimi přívěsy máte snadný přístup do jakéhokoli místa použití a můžete dokonce čistit bez přívodu energie nebo vody. Čisté motory s úsporou paliva v souladu s EU STAGE V zajišťují vynikající výkon při minimální spotřebě a emisích.
Potřebujete poradit s výběrem vysokotlakého čističe?
Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.