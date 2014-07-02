VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE S OHŘEVEM
S horkou vodou čistí vysokotlaké čističe při konstantním tlaku ještě lépe. Přístroje Kärcher vás přesvědčí nejvyšším obslužným komfortem a nejmodernější technikou.
Podkategorie vysokotlakých čističů s ohřevem:
Třída Super
Automobilový průmysl, zemědělství, stavebnictví nebo spedice: mobilní stroje třídy Super přinášejí vysoký výkon do míst, kde by se jinak muselo pracovat stacionárně.
Třída Střední
Pro autosalony, stavebnictví, zemědělství a obce: Střední třída spojuje inovativní techniku s maximálním obslužným komfortem. Ideální pro nejvyšší nároky.
Třída Kompakt
Čištění vozidel. Čištění motorů vozidel. Odstraňování nečistot z venkovních schodišť. Vysokotlaké čističe s ohřevem a s tlakem až 180 barů a průtokem až 900 l/h. Představujeme novou řadu ve třídě Compact.
Třída Upright
Výkonné a robustní přístroje vás přesvědčí především svou manipulovatelností a jednoduchou přepravou. Díky tomu je třída Upright hospodárnou alternativou pro nejrůznější řemeslné dílny, malé autodílny nebo úklidové služby.
Spalovací motor
Pokud není k dispozici proud, zaručují vysokotlaké čističe se spalovacím motorem - volitelně též poháněné na bionaftu - maximální flexibilitu a nezávislost.
Třída Speciál
Tam, kde zplodiny ruší nebo jsou zakázané: v hygienických zařízeních, v nemocnicích, ve vývařovnách nebo v lázních se používají přístroje třídy Speciál s elektrickým ohřevem.
HDS Trailer
Všestranné, mobilní a soběstačné řešení pro profesionální použití v obcích, stavebnictví a průmyslu. Konfigurovatelné, vysoce efektivní, spolehlivé a se snadným použitím. Nádrž na 500 litrů vody a 100 litrová palivová nádrž na stroji umožňují až 60 minut samostatného použití bez připojení k elektrickému proudu nebo vodě.
ZAJÍMAJÍ VÁS MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH STROJŮ A CHCETE SI STROJ I ZÁROVEŇ OTESTOVAT?
Kontaktujte naše specialisty, zhodnotí Vám benefity strojů a pomohou s výběrem vhodného typu stroje z naší široké nabídky modelů a výkonostních tříd. Stroj Vám přivezou a předvedou na místě. Zcela zdarma.chci promo stroje
Výhody vysokotlakého čištění horkou vodou
Vysokotlaké čističe s ohřevem zvyšují teplotu přívodní vody až na 155 °C
To umožňuje:
- snížení pracovního tlaku
- zkrácení doby nutné k čištění
- snížení spotřeby vody
- snížení množství potřebného čisticího prostředku až na 0.
Povrchy čištěné horkou vodou rychleji schnou a jsou dříve připraveny plnit svůj účel. Čištění s pomocí horké vody tak nabízí nejrůznější možnosti pro optimalizaci procesu čištění a přesvědčivé výhody.
Větší teplota pro větší výkon.
Tepelná energie je velmi důležitým faktorem při čištění. Přívod tepla urychluje chemické procesy, každé zvýšení teploty o 10 °C zdvojnásobí rychlost reakce. Teplota zvýšená o 20 °C zečtyřnásobuje reakční rychlost.
Oleje, tuky nebo saze se díky působení tepla rychleji rozpustí a mohou tak být snadněji odstraněny. Emulze olejů a tuků ve vodě se zrychluje. A konečně zahřátý povrch schne rychleji. V praxi to znamená, že vyšší teploty vody mohou zkrátit dobu čištění až o 35 % - při znatelně lepších dosažených výsledků.
Snížením množství vody se dá mj. dosáhnout teploty páry maximálně 155 °C. Kombinací demineralizované páry a tlaku můžete uvolnit dokonce i ty nejodolnější nečistoty. Tím je zaručen vysoký čisticí výkon bez přidání chemikálií. Parní stupeň se výborně hodí k odstranění asfaltových nátěrů, barev všeobecně, usazenin ze sazí, lišejníků a řas.
Potřebujete poradit s výběrem horkovodního vysokotlakého čističe?
Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.
Možnosti využití vysokotlakých čističů s ohřevem
