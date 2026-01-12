Zavlažovací pistole kov Premium
Vysoce kvalitní a obzvláště robustní kovová zavlažovací pistole Premium je určena pro obzvláště dlouhý požitek ze zavlažování a příjemně se drží v ruce.
Nejvyšší požadavky vyžadují nejkvalitnější materiál. Kovová zavlažovací pistole zahradní Premium se nejen drží příjemně v ruce, ale díky zpracování kovu je extrémně robustní a má dlouhou životnost. Otočná rukojeť, se kterou nastavíte spouštěč s aretací dopředu nebo dozadu, vás přesvědčí individuálním uživatelským komfortem, který může nabídnout jen společnost Kärcher. Průtok vody lze dle potřeby nastavit regulačním ventilem, který se ovládá pouze jednou rukou. Kovová zahradní pistole Premium disponuje 2 obrysy postřiku: bodovým a kuželovým paprskem. Ty můžete dle potřeby plynule nastavovat. Například pro zavlažování květinových a rostlinných záhonů nebo pro odstranění hrubých nečistot z teras nebo zahradního nábytku. Zahradní postřikovače a spojky od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Otočná rukojeť
- Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Prvky z měkkého plastu
- Pro protiskluznost, větší komfort a ochranu před poškozením.
Zpracování vysoce kvalitních kovových prvků
- Pro obzvláště velkou robustnost a dlouhou životnost.
- Velmi dobře sedí v ruce - pro pohodlnou manipulaci.
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|225 x 42 x 105
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Otočná rukojeť
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Prvky z měkkého plastu
- Kov
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa
Oblasti použití
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
