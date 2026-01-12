Zavlažovací tryska s regulací
Zavlažovací tryska - snadná práce i přizpůsobení. S regulačním postřikovačem s regulací průtoku vody jen jednou rukou. 2 nastavitelné obrysy postřiku.
Tato zavlažovací tryska disponuje regulačním ventilem, který můžete pohodlně ovládat jednou rukou a na kterém můžete snadno palcem přizpůsobit průtok vody. Na zahradním postřikovači můžete také dle potřeby plynule nastavit 2 obrysy postřiku: bodový a kuželový paprsek. Nejen že tak snadno zavlažíte květinové a rostlinové záhony, ale můžete tak odstranit i hrubou nečistotu z teras nebo zahradního nábytku. Proto se regulační zavlažovací tryska výtečně hodí jak pro zavlažovací, tak i pro čisticí úkoly. Průtok vody jednoduše uzavřete na regulačním ventilu. Zahradní postřikovače od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy snadno je připojíte k zahradní hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|210 x 42 x 79
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Oblasti použití
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
Náhradní díly Zavlažovací tryska s regulací
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
