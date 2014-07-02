Zavlažovací sada 15 m

Zavlažovací sada s držákem hadic, 15 m dlouhou 1/2" PrimoFlex® hadicí, zalévací tryskou, přípojkou ke kohoutu G1 s redukcí G3/4, univerzální hadicovou spojkou a spojkou s Aqua stopem.

Ideální sada k použití jako přívodní hadice pro tlakovou myčku. V sadě je obsaženo: držák hadic, 15m 1/2" standardní zahradní hadice, zalévací tryska, G1-kohoutová přípojka s G3/4-redukcí, univerzální hadicová spojka a univerzální hadicová spojka s aquastopem (vhodná pro všechny běžné hadice). Kompatibilní se všemi běžnými zacvakávacími systémy. Zahradní hadice Kärcher něco vydrží – jsou extrémně flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Základní výhody: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace pro prvotřídní zahradní péči. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
Hadice 1/2" PrimoFlex®, 15 m
Ideální sada k používání jako přívodní hadice na vodu pro vysokotlaký čistič
Zacvakávací systém
  • Kompatibilní se všemi známými značkami.
Držák hadice
  • K praktické úschově
Postřikovač s nastavitelným paprskem
  • Obrys postřiku lze měnit "od tvrdého po měkký"
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 15
Velikost závitu G1
Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 2
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 260 x 110

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Vybavení

  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
