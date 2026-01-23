Se svým alkalickým, bezsilikonovým a snadno oddělitelným čisticím prostředkem PressurePro Active Cleaner, alkalickým RM 81 nabízí společnost Kärcher prakticky univerzální vysokotlaký čisticí prostředek pro širokou škálu použití. Je vhodný pro úkoly v automobilovém průmyslu, včetně mytí vozidel a motorů nebo čištění plachet, a také v zemědělství pro čištění strojů. Také potravinářský průmysl těží z vysoce koncentrovaného a zároveň materiálově šetrného složení, které bez námahy odstraňuje silné znečištění oleji, tuky, cukry a bílkovinami. Povrchy, dopravníkové pásy, bedny, nádrže, sudy, chladírny v komerčních kuchyních, řeznictvích a jatkách jsou hygienicky čisté. Kromě toho je náš čisticí prostředek PressurePro Active, alkalický RM 81 vhodný i pro vysokotlaké čištění horkou vodou a lze jej použít ve fázi páry až do 150 °C.