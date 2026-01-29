Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S Plus
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S Plus boduje vynikajícím výkonem a kvalitou. Díky asistenčním systémům a rotační trysce Vibrasoft zaručuje ergonomickou práci.
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S Plus je ideální pro ergonomickou práci příjemnou pro každého uživatele. S pistolí Kärcher EASY!Force Advanced, která využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení potřebné síly pro stisk rukojeti na nulu, můžete pracovat bez námahy. Díky funkci Servo Control nastavíte tlak a množství vody mezi pracovním nástavcem a pistolí, přičemž snížení tlaku umožňuje rychlou reakci na citlivý podklad - bez výměny trysky. Navíc rotační tryska Vibrasoft podstatně snižuje vibrace na pracovním nástavci a asistenční systémy a LED kontrolka usnadňují obslužnost vysokotlaké myčky. Vybrané materiály zajišťují nejvyšší kvalitu uvnitř stroje třídy Super. Robustní axiální čerpadlo s nerezovými písty a mosaznou hlavou pracuje vedle 4-pólového pomaloběžného motoru chlazeného vodou/vzduchem. Vestavěné hliníkové rámy tvoří lehký, ale robustní podvozek, který je vhodný i pro transport jeřábem. Pro maximální mobilitu a kompaktní design jsou jednotka motoru a čerpadla umístěny vertikálně podle upright konceptu. Komfort stroje doplňují další možnosti uložení příslušenství formou závěsné tašky a nastavitelných háčků.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadlaMalá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo Snadné manévrování a přeprava Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosaziDlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Silný výkon s vysokou efektivností. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Ergonomická rotační tryska VibrasoftSnížení vibrací až o 30 %. Snižuje hlasitost a hladinu hluku Umožňuje delší a neúnavnou práci s rotační tryskou
Asistenční systémy a LED kontrolka
- Integrovaná elektronika pro kontrolu stroje
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
- Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místě
- Výkyvná hlava čerpadla.
- Praktická kontrolka stavu oleje a kanál na vypouštění oleje integrovaný do podvozku.
- Modulový koncept konstrukce se skládá z čerpadla, motoru a skříňového rozvaděče.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Závěsná taška.
- Nastavitelné háčky, např. jako 2. odkládací místo pro pracovní nástavec nebo elektrický kabel
- Uložení vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|376 / 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1000
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|80 - 250
|Max. tlak (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Příkon (kW)
|8,8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|047
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|70,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|78,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Ruční vysokotlaká pistole s vložkou Softgrip
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Servo Control
Vybavení
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
- Tlakový spínač
- Integrovaný vodní filtr
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Vstup vody z mosazi
Videa
Oblasti použití
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
- Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/25-4 S Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.