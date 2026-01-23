Přírodní čistič koberců a čalounění RM 519N eko, 1l
Čistič koberců a čalounění s více než 99 % složek přírodního původu účinně a přirozeně čistí textilní povrchy. Ideální pro rodiny, alergiky a domácnosti s domácími mazlíčky.
Tento čistič s více než 99 % složek přírodního původu nabízí hloubkové čištění textilních povrchů, jako jsou koberce, čalounění, autosedačky, boty, matrace či záclony. Neobsahuje mikroplasty, silikony, nanomateriály, barviva ani fosfáty, a proto je ideální pro rodiny, alergiky i domácnosti s mazlíčky. Inovativní dvoufázový systém nejprve uvolní nečistoty, které lze poté snadno vysát. Zbylé nečistoty se zapouzdří do krystalků a odstraní během dalšího vysávání po vyschnutí. Čistič je vhodný pro přístroje s extrakčním sprejem a zvládne odolnou špínu, mastnotu, skvrny od jídla či nápojů i zbytky kosmetiky. Navíc odstraňuje pachy, dodává textiliím svěží vůni a lze jej použít i jako odstraňovač skvrn.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|100 x 100 x 215
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Kobercové podlahy
- Koberce
- Čalounění
- Autosedačky
- Matrace