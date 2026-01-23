Prášek pro odstranění vodního kamene, 6x17g, 17g
Účině zbavuje parní čističe a jiné teplovodní přístroje jako například rychlovarné konvice nebo kávovary vápenných usazenin – pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu energie.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (g)
|6 x 17
|Jednotka balení (Kusy)
|15
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|205 x 125 x 20
Oblasti použití
- Odvápňovač pro parní čistič Kärcher
- Odvápňovač pro kávovary, rychlovarné konvice apod.