Zavlažovací pistole
Ideální zavlažovací pistole pro začátečníky. Se spouštěčem s aretací pro pohodlné zahradní zavlažování. Rychlé a snadné připojení k zahradní hadici.
Pohodlné zavlažování zahrady si užijete právě s touto zahradní pistolí. Se spouštěčem vybaveným aretací a s funkcí zacvaknutí můžete udržovat stálý průtok vody bez neustálého držení. Mimoto lze množství vody podle potřeby přizpůsobit i prostřednictvím regulačního ventilu ovládaného jednou rukou. Zavlažovací pistole zahradní nabízí 2 obrysy postřiku: bodový a kuželový paprsek. Tyto lze dle potřeby plynule nastavit. Nejen že tak pohodlně zavlažíte květinové a rostlinné záhony, ale díky bodovému paprsku můžete také odstranit hrubé nečistoty ze zahradního nábytku či z teras. Proto se zavlažovací pistole výtečně hodí jak pro zalévání, tak i pro očištění. Zahradní postřikovače od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k zahradní hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|203 x 42 x 105
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa
Oblasti použití
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací pistole
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
