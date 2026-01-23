HBX 2.10 Compact
Kompaktní box na hadici pro balkony, střešní terasy, malé zahrady a kempování. Rychlé a pohodlné odvíjení a navíjení. Ideální pro úsporu místa při skladování v bytech.
Box na hadici HBX 2.10 je ideálním řešením pro zalévání rostlin na balkonech, střešních terasách a malých zahradách nebo pro použití při kempování. Box se dodává připravený k použití, přičemž veškeré potřebné příslušenství pro venkovní použití je součástí dodávky. Hadici lze rychle a bez námahy navinout pomocí sklopné kliky. Díky spolehlivému systému proti odkapávání se dvěma konektory Aqua Stop je navíc odpojení jednoduché a bez rozstřiku. V kombinaci s inteligentní koncepcí ukládání příslušenství a uvolňování hadice se tak stopy vody na kobercích nebo parketách stanou minulostí. Díky kompaktním rozměrům lze box uložit i v těch nejužších prostorách v interiéru, například ve skříňce pod kuchyňským dřezem. Případně lze box připevnit na zeď. Box je vhodný i jako přívodní hadice pro tlakové myčky Kärcher K 2-K 4.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní box na hadiciÚspora místa, vejde se i do skříněk pod dřezem.
Skládací klikaSpolehlivé navíjení hadice a prostorově úsporné skladování.
Připraveno k okamžitému použitíVeškeré potřebné příslušenství pro venkovní instalaci (tryska, konektory, připojení k venkovnímu kohoutku) je součástí dodávky.
Inteligentní systém ukládání příslušenství a uvolňování hadic
- Zabraňuje vzniku vodních stop na kobercích nebo parketách.
- Veškeré příslušenství je bezpečně uloženo v samotném boxu, aby se ušetřilo místo.
Dvě hadicové spojky s Aqua Stopem
- Snadné odpojení bez stříkající vody.
Vhodné pro montáž na stěnu
- Na zadní straně skříně jsou k dispozici závěsné body pro montáž na stěnu.
Lehká váha
- Snadná přeprava a šetrnost k zádům.
Více možností umístění přívodní hadice
- Zabraňuje ohybům v hadici, čímž zajišťuje stálý průtok vody a dlouhou životnost.
Pevný a bezpečný stojan
- Snadno se odvíjí i na cestách.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Délka hadice (m)
|10
|Kapacita hadice (m)
|10 (5/16")
|Připojovací hadice (m)
|2 (5/16")
|Plný tlak (bar)
|24
|Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm)
|80
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|2,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|225 x 360 x 387
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Obsah balení
- Spojka hadice s Aqua Stop: 2 Kusy
- Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
- Postřikovač: 1 Kusy
- Hadice 5/16“: 10 m
- Připojovací hadice 5/16“: 2 m
Vybavení
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Šrouby a hmoždinky pro montáž na stěnu
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Malé plochy
- Doma
- Na cestách
- Obytné vozy
- Stan / campingová výbava