Kompaktní box na hadici pro balkony, střešní terasy, malé zahrady a kempování. Rychlé a pohodlné odvíjení a navíjení. Ideální pro úsporu místa při skladování v bytech.

Box na hadici HBX 2.10 je ideálním řešením pro zalévání rostlin na balkonech, střešních terasách a malých zahradách nebo pro použití při kempování. Box se dodává připravený k použití, přičemž veškeré potřebné příslušenství pro venkovní použití je součástí dodávky. Hadici lze rychle a bez námahy navinout pomocí sklopné kliky. Díky spolehlivému systému proti odkapávání se dvěma konektory Aqua Stop je navíc odpojení jednoduché a bez rozstřiku. V kombinaci s inteligentní koncepcí ukládání příslušenství a uvolňování hadice se tak stopy vody na kobercích nebo parketách stanou minulostí. Díky kompaktním rozměrům lze box uložit i v těch nejužších prostorách v interiéru, například ve skříňce pod kuchyňským dřezem. Případně lze box připevnit na zeď. Box je vhodný i jako přívodní hadice pro tlakové myčky Kärcher K 2-K 4.

Charakteristické znaky a výhody
HBX 2.10 Compact: Kompaktní box na hadici
Kompaktní box na hadici
Úspora místa, vejde se i do skříněk pod dřezem.
HBX 2.10 Compact: Skládací klika
Skládací klika
Spolehlivé navíjení hadice a prostorově úsporné skladování.
HBX 2.10 Compact: Připraveno k okamžitému použití
Připraveno k okamžitému použití
Veškeré potřebné příslušenství pro venkovní instalaci (tryska, konektory, připojení k venkovnímu kohoutku) je součástí dodávky.
Inteligentní systém ukládání příslušenství a uvolňování hadic
  • Zabraňuje vzniku vodních stop na kobercích nebo parketách.
  • Veškeré příslušenství je bezpečně uloženo v samotném boxu, aby se ušetřilo místo.
Dvě hadicové spojky s Aqua Stopem
  • Snadné odpojení bez stříkající vody.
Vhodné pro montáž na stěnu
  • Na zadní straně skříně jsou k dispozici závěsné body pro montáž na stěnu.
Lehká váha
  • Snadná přeprava a šetrnost k zádům.
Více možností umístění přívodní hadice
  • Zabraňuje ohybům v hadici, čímž zajišťuje stálý průtok vody a dlouhou životnost.
Pevný a bezpečný stojan
  • Snadno se odvíjí i na cestách.
Ergonomicky tvarované držadlo
  • Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 10
Kapacita hadice (m) 10 (5/16")
Připojovací hadice (m) 2 (5/16")
Plný tlak (bar) 24
Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm) 80
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 225 x 360 x 387

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Obsah balení

  • Spojka hadice s Aqua Stop: 2 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy
  • Hadice 5/16“: 10 m
  • Připojovací hadice 5/16“: 2 m

Vybavení

  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Šrouby a hmoždinky pro montáž na stěnu
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Malé plochy
  • Doma
  • Na cestách
  • Obytné vozy
  • Stan / campingová výbava
