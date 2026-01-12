Zavlažovací tryska + sada spojek
Optimální základní sada se zavlažovací tryskou, přípojkou ke kohoutku a 2 spojkami (jedna vč. Aqua Stopu). Připravena k okamžitému použití k jednoduchému zahradnímu zavlažování.
Perfektně sladěná sada postřikovačů pro Vaši zahradu. Zalévací tryska (obj. č.: 2.645-264.0) se výtečně hodí k jednoduchému zahradnímu zavlažování. Pro zavlažování můžete dle potřeby prostřednictvím plynule nastavitelných obrysů postřiku zvolit mezi kuželovým a bodovým paprskem. Nejen že tak zavlažíte květiny a rostliny, ale můžete i odstranit hrubé nečistoty na zahradě. Pokud postřikovač zrovna nepoužíváte, uzavřete průtok vody jednoduše na zalévací trysce. Součástí sady jsou dále přípojka ke kohoutu G3/4" s redukcí G1/2" a 2 robustní univerzální hadicové spojky – jedna z nich vybavená Aqua Stopem. Ten zabraňuje průtoku vody na konci zahradní hadice i při povoleném kohoutku, např. při odpojování zalévací trysky. Spojky jsou navíc univerzální pro všechny běžně dostupné průměry zahradních hadic. Zahradní postřikovače a spojky od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Malé a kompaktní
- Snadná manipulace.
Aqua stop
- Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Hadicové spojky (1/2", 5/8")
- Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|131 x 36 x 36
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa
Oblasti použití
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
Náhradní díly Zavlažovací tryska + sada spojek
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.