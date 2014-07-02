Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.

Adaptér k příménu připojení všech kartáčů a mycích hub Kärcher na zahradní hadice systémem rychlospojek. S regulací a zastavením vody přímo na adaptéru.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlospojovací systém
  • Rychlejší připojení všech Kärcher kartáčů na zahradní hadici
Ovládání a zastavení vody přímo na adaptéru
  • Pohodlné používání přístroje
Adaptér pro zahradní hadici
  • Snadné zacházení.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 112 x 39 x 39
