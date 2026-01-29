Rotační kartáč WB 130
Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.
V kombinaci s výměnným univerzálním nástavcem je rotační mycí kartáč WB 130 od Kärcher zvláště vhodný pro povrchy jako lak, sklo nebo plast. Výkonná rotace zajišťuje efektivní a důkladné čištění. Mycí kartáč má uvolňovací páčku pro rychlou a snadnou výměnu nástavce bez kontaktu s nečistotami a je dodáván s průhledným krytem pro působivý zážitek z čištění. V případě potřeby lze také použít čisticí prostředek a nanášet jej kartáčem připojeným k tlakové myčce. Mycí kartáč je vhodný pro použití se všemi tlakovými myčkami Kärcher v řadách K 2 až K 7. Dva vyměnitelné nástavce Car & Bike a Home & Garden, které jsou k dispozici samostatně, jsou speciálně přizpůsobeny pro jemné nebo odolné povrchy.
Charakteristické znaky a výhody
Rotační kartáčová hlava
- Šetrné, jemné a efektivní čištění
- Pohodlné čištění
Výměna nástavce pomocí páky
- Rychlá a jednoduchá výměna nástavce bez kontaktu s nečistotami.
- Mějte vždy čisté ruce.
- Vyberte si správný nástavec pro různé aplikace.
Nanášení čisticího prostředku pomocí kartáče připojeného k tlakové myčce
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Průhledný kryt
- Zážitek z čištění díky viditelné technice.
Integrovaný štětinový kroužek
- Snižuje stříkající vodu a chrání uživatele i okolí.
Kompatibilní s adaptérem zahradní hadice
- Připojení na zahradní hadici, lze použít bez tlakové myčky.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|305 x 156 x 137
V případě dotazů ohledně předchozího modelu, WB 120, se prosím obraťte na naše servisní partnery nebo prodejce výrobků Kärcher.
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Zimní zahrady
- Garážová vrata
- Žaluzie/rolety
- Ochranné prvky
- Balkonové obklady
- Parapety
Příslušenství
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
