Aktivní čistič RM 25, kyselý, 10l

Kyselý základní čisticí prostředek pro vysokotlaké čističe pro sanitární prostory. Odstraňuje usazeniny a povlaky z vodního kamene, rzi, pivního a mléčného kamene, tuku a bílkovin. Vhodný pro vnitřní čištění nádrží v potravinářství.

Kyselý čistič RM 25 lze díky svému širokému spektru účinnosti použít v mnoha aplikacích pro důkladné čištění vysokotlakými čističi. Čisticí prostředek bez námahy odstraňuje vodní kámen, rez, usazeniny pivního a mléčného kamene, stejně jako skvrny od tuku a bílků. Je proto ideální pro čištění interiéru nádrží v potravinářském průmyslu, pro hloubkové čištění chladírenských a chladírenských místností a také sanitárních prostor, jako jsou bazény nebo veřejné toalety na dálničních obslužných plochách, letištích nebo nádražích. Výkonná kombinace rychle čistících povrchově aktivních látek, kyseliny fosforečné a chlorovodíkové, stejně jako účinná antikorozní ochrana pro ochranu kovů, čistí dojírny a dojírny v zemědělství důkladně a bezpečně. Kromě toho lze RM 25 používat ve velmi malých množstvích a tím snižuje náklady na materiál na čištění.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 0,2
Hmotnost (kg) 10,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Oblasti použití
  • čištění sudů
  • mléčná kuchyně
  • sanitární prostory
  • potravinářské cisterny
