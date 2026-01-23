Kyselý čistič RM 25 lze díky svému širokému spektru účinnosti použít v mnoha aplikacích pro důkladné čištění vysokotlakými čističi. Čisticí prostředek bez námahy odstraňuje vodní kámen, rez, usazeniny pivního a mléčného kamene, stejně jako skvrny od tuku a bílků. Je proto ideální pro čištění interiéru nádrží v potravinářském průmyslu, pro hloubkové čištění chladírenských a chladírenských místností a také sanitárních prostor, jako jsou bazény nebo veřejné toalety na dálničních obslužných plochách, letištích nebo nádražích. Výkonná kombinace rychle čistících povrchově aktivních látek, kyseliny fosforečné a chlorovodíkové, stejně jako účinná antikorozní ochrana pro ochranu kovů, čistí dojírny a dojírny v zemědělství důkladně a bezpečně. Kromě toho lze RM 25 používat ve velmi malých množstvích a tím snižuje náklady na materiál na čištění.