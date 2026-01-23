Odvápňovač RM 101 ASF, 5l

Odvápňovací prostředek na bázi kyseliny chlorovodíkové, speciálně vyrobený pro hořáky ve vysokotlakých čističích. Uvolňuje i extrémně odolné zbytky vodního kamene a čisticích prostředků a zároveň chrání před korozí.

Odvápňovací prostředek je okamžitě účinný na všechny anorganické usazeniny: RM 101 rychle odstraní i nejodolnější zbytky vodního kamene a čisticích prostředků a zároveň nabízí trvalou ochranu proti korozi v částech vysokotlakých čističů pro studenou a horkou vodu. RM 101 dokáže obnovit výkon zavápněných topných spirál, a tím zvýšit průtok vody, snížit spotřebu energie při čištění a zlepšit celkový výkon jednotky.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 5,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • odmaštění, fosfátování
  • odmaštění povrchů
  • údržba zařízení, odvápnění teplovodních systémů.
