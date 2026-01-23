Pěnový čistič, neutrální RM 57, 20l

Pěnový čisticí prostředek šetrný k materiálům, pro lehké znečištění oleji, tuky a bílkovinami. Stabilní pěnový povlak zvyšuje čisticí účinek a dá se dobře opláchnout.

Díky neutrální hodnotě pH a šetrným vlastnostem je náš Pěnový čistič PressurePro RM 57 vhodný pro důkladné, ale zároveň šetrné čištění prakticky všech povrchů. Tvoří stabilní pěnovou přikrývku s vynikajícím čisticím výkonem, kterou však lze snadno opláchnout. Spolehlivě odstraňuje typické znečištění v potravinářských provozech, například zbytky oleje, mastnoty, bílkovin, mouky, lepku, krupice, vína, džusu nebo piva. S PressurePro RM 57, RM 58 a RM 59 nabízí Kärcher řadu pěnových čističů pro vysokotlaké aplikace v potravinářských provozech, gastronomických kuchyních, cateringu, jídelnách, velkokuchyních, řeznictvích, jatkách a pekárnách se shodou HACCP - certifikát od Institutu Fresenius. V závislosti na požadavcích a účelu použití jsou vhodné k čištění povrchů, stěn, podlah, transportních popruhů, strojů, přístrojů, boxů, potravinářských nádrží a sudů i chladírenských skladů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 6,7
Hmotnost (kg) 20,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Oblasti použití
  • mléčná kuchyně
  • čištění povrchů
  • velkokapacitní kuchyně
  • Čištění stájí
