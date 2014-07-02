Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5
Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.
Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. Multi Power Jet je vhodný pro hobby vysokotlaké čističe řady K 3 - K 5. Pro využití v domě, na zahradě i pro čištění auta.
Charakteristické znaky a výhody
5 druhů paprsků
- 5 v 1 - až 5 různých druhů paprsků v jednom pracovním nástavci
- Pracovní nástavec se měnit nemusí
Dobře se drží
- Lepší manipulace
Plynule nastavitelný
- Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|447 x 57 x 57
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Ploty
Náhradní díly Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.