Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. Multi Power Jet je vhodný pro hobby vysokotlaké čističe řady K 3 - K 5. Pro využití v domě, na zahradě i pro čištění auta.

Charakteristické znaky a výhody
5 druhů paprsků
  • 5 v 1 - až 5 různých druhů paprsků v jednom pracovním nástavci
  • Pracovní nástavec se měnit nemusí
Dobře se drží
  • Lepší manipulace
Plynule nastavitelný
  • Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 447 x 57 x 57

Videa

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Ploty
Náhradní díly Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.