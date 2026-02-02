Čistič jemné kameniny RM 753, 10 l, 10l
Speciální čistič pro všechny obklady z jemné kameniny spolehlivě rozpustí nečistoty z tuků, olejů a minerální nečistoty. Nenarušuje protiskluzový účinek dlaždic z jemné kameniny. Bez tenzidů a snadno oddělitelné.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|10,5
|Hmotnost (kg)
|11,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Účinný základní čistič pro silně znečištěné obklady z jemné kameniny
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Velmi dobře zvlhčuje
- Nepěnivý
- Vysoce ekonomické řešení
- Příjemná, svěží vůně
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje tenzidy a enzymy
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- B 110 R Bc DOSE+R75
- B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
- B 110 R Bc DOSE+SSD+R75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Classic + D75
- B 110 R Bp Classic + R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Bc + D90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM + D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack 220Ah AGM, DOSE, 2xRI, Mop + D90
- B 150 R Bp Pack 220Ah AGM, DOSE, 2xRI, Mop + R85
- B 150 R Bp Pack 220Ah AGM, DOSE, SB + R85
- B 150 R Bp Pack 240Ah DOSE Wet, Rins + D90
- B 150 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, Ri + D90
- B 150 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Ri + R85
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, Rins + R85
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, SB, Rins + R85
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, SSD, Rins + D90
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, SSD, Rins + R85
- B 220 R Bc + D90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
- B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, Rinse + D90
- B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
- B 220 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, Rins + D90
- B 220 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, SB, Rinse + R85
- B 220 R Bp Pack 285Ah, DOSE, D110, Rinse, maják
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+ DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
- B 300 R I D
- B 300 R I D + SB pravý
- B 300 R I D + SSD pravý
- B 300 R I LGP + SB pravý
- B 300 R I LPG + SSD pravý
- B 300 RI Bp + SB
- B 50 W Bp +O51+Rinse+ Auto-fill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Rinse+Auto-fill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+Auto-fill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li, D51, Dose, Rinse, Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li, D60, DOSE, Rinse, Autofill
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
- B 50 W Bp+D51+lišta 850 mm
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Auto-fill+lišta 850 mm
- B 50 W Bp+R55+lišta 850 mm
- B 50W Bp Pack 80Ah Li, R55, Dose, Rinse, Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah, D51
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C + válcový pad z mikrovlákna
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp
- Bavlněný mop 40 com
- ECO! mop, modrý, 40 cm
- Mikrovláknový mop modrý, kapsový, 40 cm
- Mikrovláknový mop modrý, páska na uchycení, 40 cm
- Mop z mikrovlákna BASIC, 40 cm
- Mop z mikrovlákna šedý, 40 cm
- Mop z mikrovlákna, krátké vlákno, abrazivní
- SGV 8/5
Produkty, které se již nevyrábí
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 140 R
- B 140 R Bp Dose
- B 140 R Bp Pack *240 Ah
- B 140 R Bp Pack *400 Ah
- B 140 R Bp Pack Dose *240Ah
- B 140 R Bp Pack Dose *400Ah
- B 150 R
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bp + D90
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc +D90
- B 200 R Bc +R85
- B 200 R Bc+D110+ DOSE+Rins+Majáček
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Bp
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 40 C BpPack D 43
- B 40 C BpPack R 45
- B 60 W Bp
- B 60 W Bp DOSE (kotouč)
- B 60 W Bp DOSE (válec)
- B 60 W Bp Dose
- B 60 W Bp Pack
- B 60 W Bp Pack DOSE+R65+AF+Rins+V900
- B 60 W Bp Pack Dose
- B 60 W Bp+D65+DOSE+Auto-fill+Rins+V900
- B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp
- B 80 W Bp DOSE
- B 80 W Bp DOSE (kotouč)
- B 80 W Bp DOSE (válec)
- B 80 W Bp Pack
- B 80 W Bp Pack DOSE
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp
- B 90 R, konfigurovaný
- B 95 RS
- B 95 RS Bp Pack
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 100/250 R I Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/120 W Bp Pack antracit
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack anthr.
Oblasti použití
- Čištění podlahy