Podlahový čistič RM 69 ASF eco!efficiency 10 l, 10l

Účinný čisticí prostředek pro podlahy a průmyslové podlahy odstraňuje bez námahy silně ulpívající znečištění tuky, oleji, sazemi a minerální znečištění. Díky formuli eco!efficiency velmi vydatný, účinný a ekologický.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,9
Podlahový čistič RM 69 ASF eco!efficiency 10 l, 10l
Podlahový čistič RM 69 ASF eco!efficiency 10 l, 10l
Podlahový čistič RM 69 ASF eco!efficiency 10 l, 10l
Podlahový čistič RM 69 ASF eco!efficiency 10 l, 10l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
Příslušenství