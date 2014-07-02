Impregnovač koberců Care Tex RM 762, 500ml

Vysoce účinná preventivní ochrana vašich domácích textilií. Zanechává ochranný film odpuzující nečistoty na kobercích, čalounění i autosedačkách. Výrazně tak usnadňuje jejich čistění.

Vyčistit a ochránit. Použijte intenzivní preventivní ochranu vašich domácích textilií, a výrazně si tím usnadníte jejich následné čistění. Hodí se pro kusové koberce, kobercové podlahy, pohovky, čalounění i autosedačky. Žádné nečistoty ani rozlité tekutiny již nemají šanci. Nyní je odstraníte snadněji.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Oblasti použití
  • Kobercové podlahy
  • Koberce
  • Čalounění
  • Autosedačky