DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5

Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.

Rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5 odstraní bez námahy také atmosferické nečistoty. Tak lze povrchům porostlých mechem a znečištěných povětrnostními vlivy opět vrátit jejich čistotu a lesk. Navíc přesvědčí rotační tryska velkým plošným výkonem.

Charakteristické znaky a výhody
Rotující bodový paprsek
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Cílené čištění odolných nečistot
O 100 % vyšší čisticí výkon ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher.
Bajonetový uzávěr
  • Obzvláště uživatelsky přívětivý
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 450 x 41 x 41

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Ulpívající nečistoty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Mech