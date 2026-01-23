Neutrální čistič RM 55 je všestranný, bezsilikonový a snadno oddělitelný univerzální čistič na bázi povrchově aktivních látek, který byl vyvinut speciálně pro vysokotlaké čištění se studenou vodou. Spolehlivě odstraňuje olej, mastnotu a bílkoviny, stejně jako pyl, zbytky hmyzu a různé nečistoty způsobené emisemi. Je ideální pro použití na povrchy citlivé na alkálie, jako je hliník, plasty a lakované povrchy. Aktivní čistič lze tedy použít jak jako čistič fasád, tak k čištění pracovních ploch, strojů, chladíren a dopravních pásů v potravinářském průmyslu. Pyšní se také šetrným čištěním čekáren a kuřáckých kabin na autobusových zastávkách, nádražích a letištích i plastovým nábytkem pro venkovní stravování.