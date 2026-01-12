Univerzální hadicová spojka Premium

Univerzální kovová hadicová spojka Premium. Upevnění hadice je vyrobeno z nedokorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.

Spojit, odpojit a opravit - jak snadné s vysoce kvalitní univerzální hadicovou spojkou Kärcher Premium. Spojka je vyrobena z nekorodujícího hliníku a vybavena rukojetí z měkkého plastu pro obzvláště komfortní manipulaci. Flexibilní zástrčkový systém výrazně zjednodušuje zavlažování malých a větších zahrad a ploch. Funkční kohoutové přípojky a hadicové spojky jsou základním stavebním kamenem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka Premium je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry zahradních hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Úchyty z měkkého plastu
  • Pro snadnou manipulaci.
Upevnění hadice z korozi odolného hliníku
  • Garantovaná robustnost
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 39 x 40
Univerzální hadicová spojka Premium
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí

OCENĚNÍ

Hadicové spojky Premium

Dobře pro univerzální hadicovou spojku Premium

Univerzální hadicová spojka obdržela od časopisu "selbst ist der Mann" v praktické části testu známku "dobře" (1,5).

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.