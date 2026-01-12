Zalévací tyč Premium
Robustní zalévací tyč Premium s dlouhou životností v kovovém provedení v TOP výbavě. K zavlažování malých/středních ploch. Mnohostranné využití - od zalévání zeminy až po zavěšené květináče.
Ergonomická zalévací tyč Kärcher Premium je mistrovským dílem, co se týče dokonalosti a komfortu. Její možnosti mnohostranného využití z ní dělají mnohostranného všeuměla a univerzální multitalent. Zalévací tyč Premium je vhodná pro menší a středně velké plochy a zahrady. Od zalévání půdy až po práci nad hlavou (např. pro zalévání zavěšených květin) umožňuje teleskopická zalévací tyč pohodlnou práci. Povedená kombinace elegantního designu, prvotřídní funkčnosti a perfektní ergonomie přesvědčí na celé čáře a dělá ze zalévací tyče Premium Kärcher ideální pracovní nástroj i pro delší práci. Zkrátka jedná se o ideální řešení pro zalévání. Zavlažovací postřikovače Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými západkovými systémy. Detaily vybavení: pohyblivá postřikovací hlava (180°), teleskopická tyč (70-105 cm), nastavení množství vody jednou rukou (vč. funkce ON/OFF), komfortní možnost zavěšení a 6 zavlažovacích režimů.
Charakteristické znaky a výhody
6 obrysů postřikuPro zavlažování dle potřeby
Teleskopická tyč (70-105 cm)Pro všechna použití
Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFFPro snadnou a pohodlnou manipulaci
Pohyblivá nástřiková hlavice (180°)
- Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Komfortní možnost zavěšení
- Dobré uložení
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|780 x 150 x 66
Vybavení
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: rozprašovací mlha
- Vzor postřiku: horizontální plochý proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Vzor postřiku: postřikovač
- Vzor postřiku: vertikální plochý proud
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
Příslušenství
