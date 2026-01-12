Univerzální hadicová spojka Premium s Aqua stopem

Univerzální kovová hadicová spojka Premium vybavená Aqua stopem. Upevnění hadice je vyrobeno z nekorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.

Spojit, odpojit a opravit - jak snadné s vysoce kvalitní univerzální hadicovou spojkou Kärcher Premium Aqua stopem. Spojka je vyrobena z nekorodujícího hliníku a vybavena rukojetí z měkkého plastu pro obzvláště komfortní manipulaci. Flexibilní zástrčkový systém výrazně zjednodušuje zavlažování malých a větších zahrad a ploch. Funkční kohoutové přípojky a hadicové spojky jsou základním stavebním kamenem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka Premium s Aqua stopem je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry zahradních hadice a všemi dodávanými západkovými systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Úchyty z měkkého plastu
  • Pro snadnou manipulaci.
Upevnění hadice z korozi odolného hliníku
  • Garantovaná robustnost
Aqua stop
  • Odpojení bez postříkání
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 33 x 40
Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
