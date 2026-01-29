DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3

Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.

Díky výkonné rotační trysce Entry odstraní rotační tryska i silně ulpívající nečistoty během chvíle. Rotující bodový paprsek odstraní bez námahy atmosferické nečistoty a pomůže tak rychle obnovit lesk například mechem porostlých a povětrnostním vlivům vystavených povrchů.

Charakteristické znaky a výhody
Rotující bodový paprsek
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Cílené čištění odolných nečistot
O 100 % vyšší čisticí výkon ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher.
Bajonetový uzávěr
  • Obzvláště uživatelsky přívětivý
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 450 x 41 x 41

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Ulpívající nečistoty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Mech