DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3
Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.
Díky výkonné rotační trysce Entry odstraní rotační tryska i silně ulpívající nečistoty během chvíle. Rotující bodový paprsek odstraní bez námahy atmosferické nečistoty a pomůže tak rychle obnovit lesk například mechem porostlých a povětrnostním vlivům vystavených povrchů.
Charakteristické znaky a výhody
Rotující bodový paprsek
Silné čištění s vysokým tlakem
- Cílené čištění odolných nečistot
O 100 % vyšší čisticí výkon ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher.
Bajonetový uzávěr
- Obzvláště uživatelsky přívětivý
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 41 x 41
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Oblasti použití
- Vozidla
- Ulpívající nečistoty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Mech