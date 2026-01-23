RM 618 Odstraňovač hmyzu, 500ml

Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 70 x 270
Oblasti použití
  • Lakované povrchy
  • Kov
  • Chrom
  • Plast