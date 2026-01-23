RM 619 Autošampón, 5 l, 5l

Lehce alkalický pěnivý čisticí prostředek pro důkladné čištění automobilů. Neškodný pro životní prostředí a obzvláště šetrný ke všem lakovaným a plastovým povrchům.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 190 x 140 x 250
Vlastnosti
  • Pro důkladné čištění citlivých lakovaných a umělohmotných povrchů
  • Mimořádně šetrný k materiálům
  • Lehce alkalický čisticí prostředek, neobsahuje nebezpečné látky
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Vyrobeno v Německu
RM 619 Autošampón, 5 l, 5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
Příslušenství