Čistič kamene a fasád, 5l

Čistič kamene a fasád v 5l kanystru. Odstraňuje olej, tuky, saze, prach, řasy a emisní znečištění z kamenných a hliníkových fasád, kamenných teras a ostatních kamenných povrchů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Čistič kamene a fasád, 5l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Terasa
  • Hliníkové fasády
  • Kamenné povrchy
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
Příslušenství