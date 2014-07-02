Čistič plastů, 5l

Čistič plastů pro důkladné čištění, péči a ochranu zahradního nábytku, plastových okenních rámů, dětských klouzaček a ostatních plastových povrchů. Obzvláště šetrný k materiálu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 200 x 150 x 260
Vlastnosti
  • Účinný, intenzivní a šetrný k materiálům
  • K čištění a ochraně zahradního nábytku, nářadí, plastových okenních rámů a jiných plastových povrchů
  • Pro čištění všech citlivých plastových povrchů, univerzálně použitelný
  • Efektivní rozpouštění olejů, tuků a minerálních nečistot
  • Vhodný k manuálnímu použití
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Vyrobeno v Německu
Čistič plastů, 5l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Plast
Příslušenství