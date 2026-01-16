Univerzální čisticí prostředek RM 555, 5l

Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 5,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Vozidla
