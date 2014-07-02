Univerzální hadicová spojka
Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.
Spojit, odpojit a opravit - jak snadné s praktickou a ergonomickou univerzální hadicovou spojkou Kärcher. Flexibilní zástrčkový systém výrazně zjednodušuje zavlažování malých a větších zahrad a ploch. Funkční kohoutové přípojky a hadicové spojky jsou základním stavebním kamenem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry zahradních hadic a všemi dodávanými západkovými systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
- Pro snadnou manipulaci.
Univerzální (1/2", 5/8", 3/4")
- Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|70 x 33 x 42
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- G 4.10 M s benzinovým pohonem
- G 7.10 M s benzinovým pohonem
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.120
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.425
- K 2.425 T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 eco!ogic Home T250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.530 T400 Special Edition
- K 5.600
- K 5.600 T 200
- K 5.610 T250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.800 eco!ogic
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.650
- K 7.650 T400 *EU
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- K 7.800 eco!ogic
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
OCENĚNÍ
Doporučení pro univerzální hadicovou spojku
Univerzální hadicová spojka získala od časopisu "selbst ist der Mann"v praktické části testu známku "velmi dobře" (1,3) a pečeť "Doporučení".
