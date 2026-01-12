Zavlažovací tryska
Malá, praktická a snadno připojitelná zavlažovací tryska k zahradní hadici: ideální postřikovač pro snadné zavlažování.
Tato malá zavlažovací tryska se výborně hodí pro snadné zahradní zavlažování. S plynule nastavitelnými obrysy postřiku si můžete flexibilně a dle potřeby zvolit mezi bodovým a kuželovým paprskem vody. Nejenže snadno zavlažíte květinové a rostlinné záhony, ale zbavíte se i hrubých nečistot na terasách nebo zahradním nábytku. Zavlažovací tryska základní třídy se výtečně hodí jak pro zavlažování, tak i pro čištění. Pokud jej zrovna nepoužíváte, průtok vody jednoduše uzavřete na postřikovací trysce. Zahradní postřikovače od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k zahradní hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Malé a kompaktní
- Snadná manipulace.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|131 x 36 x 36
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací tryska
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
