PressurePro Intenzivní čistič RM 750, bez NTA, 10l

Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji a vysokotlakými čisticími stroji. Bez NTA.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,7
Hmotnost (kg) 11,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 190 x 230
PressurePro Intenzivní čistič RM 750, bez NTA, 10l
PressurePro Intenzivní čistič RM 750, bez NTA, 10l
PressurePro Intenzivní čistič RM 750, bez NTA, 10l
PressurePro Intenzivní čistič RM 750, bez NTA, 10l
PressurePro Intenzivní čistič RM 750, bez NTA, 10l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • Čištění podlahy
  • odmaštění povrchů
Příslušenství