PressurePro Intenzivní čistič RM 750, bez NTA, 10l
Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji a vysokotlakými čisticími stroji. Bez NTA.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13,7
|Hmotnost (kg)
|11,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|290 x 190 x 230
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- transport a stroje
- mytí vozidel a motorů
- čištění dílů
- Čištění podlahy
- odmaštění povrchů