Čistič plastů 3 v 1, 1l

Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Oblasti použití
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Okenní rámy
  • Plastové panely