Univerzální čisticí prostředek, 1 l, 1l

Univerzální čisticí prostředek pro použití s tlakovými čističi Kärcher. Bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a odolné minerální nečistoty pouze studenou vodou.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady