Mycí kartáč WB 7
Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu.
Chytře nakombinováno: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 spojuje tři důležité funkce v jediném produktu. Nanášejte pěnu, uvolněte odolnou špínu vysokotlakým plochým sprejem nebo pracujte obzvlášť důkladně a opatrně měkkým štětcem – vše je možné, aniž byste museli příslušenství byť jen jednou vyměňovat. Požadovaná funkce se volí páčkou v oblasti úchopu kartáče. To znamená, že mycí kartáč je obzvláště univerzální, šetří čas, je pohodlný a vždy zaručuje dokonalé výsledky čištění – dokonce i na choulostivých površích, jako je barva, sklo nebo plast. Integrovaná nádrž na čisticí prostředek umožňuje uživatelům pracovat déle bez doplňování.
Charakteristické znaky a výhody
Produkt 3 v 1 – kombinuje tři základní čisticí funkce: pěnový proud, vysokotlaký plochý sprej a mycí kartáč
- Široká škála možností použití díky kombinaci základních funkcí.
- Další pohodlí pro důkladné a efektivní čištění.
Rychlý a intuitivní výběr požadované funkce páčkou v oblasti úchopu kartáčku
- Intuitivní výběr funkcí.
- Efektivní čištění bez nutnosti výměny příslušenství.
Nádržka na čisticí prostředek integrovaná v hlavě kartáčku
- Výkonná pěna rychle a důkladně odstraní i odolné nečistoty.
- Umožňuje uživatelům pracovat déle bez doplňování. To šetří čas.
Mycí kartáč s měkkými štětinami, vhodný pro mnoho různých povrchů
- Šetrné čištění i jemných povrchů, jako je barva, sklo nebo plast.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|377 x 264 x 223
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
Oblasti použití
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Žaluzie/rolety
- Garážová vrata
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Zimní zahrady
- Balkonové obklady
- Parapety
- Ochranné prvky
Náhradní díly Mycí kartáč WB 7
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.