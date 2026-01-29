Mycí kartáč WB 7

Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu.

Chytře nakombinováno: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 spojuje tři důležité funkce v jediném produktu. Nanášejte pěnu, uvolněte odolnou špínu vysokotlakým plochým sprejem nebo pracujte obzvlášť důkladně a opatrně měkkým štětcem – vše je možné, aniž byste museli příslušenství byť jen jednou vyměňovat. Požadovaná funkce se volí páčkou v oblasti úchopu kartáče. To znamená, že mycí kartáč je obzvláště univerzální, šetří čas, je pohodlný a vždy zaručuje dokonalé výsledky čištění – dokonce i na choulostivých površích, jako je barva, sklo nebo plast. Integrovaná nádrž na čisticí prostředek umožňuje uživatelům pracovat déle bez doplňování.

Charakteristické znaky a výhody
Produkt 3 v 1 – kombinuje tři základní čisticí funkce: pěnový proud, vysokotlaký plochý sprej a mycí kartáč
  • Široká škála možností použití díky kombinaci základních funkcí.
  • Další pohodlí pro důkladné a efektivní čištění.
Rychlý a intuitivní výběr požadované funkce páčkou v oblasti úchopu kartáčku
  • Intuitivní výběr funkcí.
  • Efektivní čištění bez nutnosti výměny příslušenství.
Nádržka na čisticí prostředek integrovaná v hlavě kartáčku
  • Výkonná pěna rychle a důkladně odstraní i odolné nečistoty.
  • Umožňuje uživatelům pracovat déle bez doplňování. To šetří čas.
Mycí kartáč s měkkými štětinami, vhodný pro mnoho různých povrchů
  • Šetrné čištění i jemných povrchů, jako je barva, sklo nebo plast.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 377 x 264 x 223

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Žaluzie/rolety
  • Garážová vrata
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Zimní zahrady
  • Balkonové obklady
  • Parapety
  • Ochranné prvky
Náhradní díly Mycí kartáč WB 7

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.