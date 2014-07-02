Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.

Charakteristické znaky a výhody
Plynule nastavitelný
  • Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Úspora času
  • Pracovní nástavec se měnit nemusí
Flexibilní kloub
  • Nastavitelný 360° kloub
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 166 x 42 x 62

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Čištění prostoru pro rezervní kolo u vozidel
  • Květináče
  • Popelnice