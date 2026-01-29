Ochrana proti ostřiku

Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.

Dokonalá pro čištění rohů a hran: Ochrana proti rozstřiku speciálně vyvinutá pro tlakové myčky Kärcher tříd K 2 až K7, která efektivně chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Průhledné provedení zajišťuje stále volný výhled na čištěné místo. Toto příslušenství je samozřejmě kompatibilní se všemi novými pracovními nástavci Vario Power a Multi Jet a novými rotorovými tryskami. (Nevhodné pro MP 145 a MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti postříkání
  • Spolehlivá ochrana uživatele před stříkající vodou - především při čištění rohů a okrajů.
Průhledné provedení
  • Volný výhled na čištěnou plochu garantuje lepší výsledky čištění.
Sada obsahuje několik adaptérů
  • Kompatibilní se všemi novými pracovními nástavci Vario Power a Multi Jet i dosavadními a novými rotorovými tryskami.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 220 x 188 x 237

Nevhodné pro MP 145 a MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Schody
  • Oblasti kolem domu a zahrady
Náhradní díly Ochrana proti ostřiku

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.