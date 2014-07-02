Prodloužení pracovního nástavce

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

Prodloužení pracovního nástavce k zvýšení dosahu o 0,4 m. K pohodlnému a efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

Charakteristické znaky a výhody
Prodloužení pracovního nástavce o 0,4 m
  • Pro čištění těžko přístupných míst (hlavně ve výškách)
Kompaktní design
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
  • Snadné zacházení.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 446 x 45 x 45

Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
Náhradní díly Prodloužení pracovního nástavce

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.