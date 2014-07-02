Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec (cca 1 m) pro snadné čištění obtížně příštupných oblastí, např. střešní žlaby nebo podvozky vozidel. Vhodné pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher K 2 až K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Extra dlouhý úhlový pracovní nástavec (cca 1 m)
  • Pohodlné čištění těžko přístupných míst - jako jsou např. okapy nebo podvozky vozidel
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Vysokotlaký - plochý paprsek
  • Rovnoměrné čištění a rozpouštění odolných nečistot
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 930 x 43 x 116

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Podvozky vozidel
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Popelnice
  • Čištění dešťových barelů
  • Čištění prostoru pro rezervní kolo u vozidel
  • Čištění sudů
  • Schody
Náhradní díly Úhlový pracovní nástavec

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.