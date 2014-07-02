RM 610 Autošampón 3v1, 1l

Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli rychlého schnutí a formuli vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Účinný víceúčelový čistič šetrný k materiálům
  • K čištění citlivých míst na vozidlech nebo motocyklech
  • Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher
  • Formule pro rychlé schnutí pro sušení bez zanechání šmouh, bez nutnosti manuálního leštění
  • Formule vysokého lesku pro zářivý lesk celého vozidla
  • Systém Plug 'n' Clean je nejjednodušší a nejrychlejší způsob využití čisticího prostředku vysokotlakým čističem
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • Vozidla