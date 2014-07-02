RM 615 Pěnový čistič 3v1, 1l

S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Oblasti použití
  • Auta
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Obytné vozy
