Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m

Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C.

Kvalitní hadice PrimoFlex® o průměru 1/2“ a délce 30 m je ideální pro zavlažování malých i velkých ploch a zahrad. Třívrstvá zahradní hadice s tlakově odolnou tkanou výztuží neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, baryum a olovo - to znamená, že neobsahuje absolutně žádné látky, které by byly škodlivé pro lidské zdraví. Vnější vrstva odolná proti povětrnostním vlivům chrání materiál před UV zářením a neprůhledná střední vrstva zabraňuje tvorbě řas uvnitř hadice. Tlak při roztržení je 24 barů. Hadice se rovněž může pochlubit působivou teplotní odolností v rozmezí 0 až +40 °C. Na tuto zahradní hadici poskytujeme záruku 12 let. Zahradní hadice řady Kärcher pro zavlažování jsou výjimečně flexibilní, robustní a odolné proti zalomení. Výhody jsou zřejmé: dlouhá životnost a snadná manipulace. Kärcher: Vhodná volba pro vaše potřeby zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
12 let záruka
  • Dlouhá životnost
3 vrstvy
  • Odolná proti zlomení
Průtržný tlak 24 bar
  • Garantovaná robustnost
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C
  • Garantovaná robustnost
Bez obsahu kadmia, baria a olova
  • Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Garantuje robustnost a dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice bez ftalátů
  • Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • Garantovaná robustnost
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 30
Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 3,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 270 x 270 x 170
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí