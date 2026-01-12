Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m
Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Zahradní Hadice PrimoFlex® o průměru 1/2" a délce 50 m je vhodná pro zavlažování malých až velkých ploch a zahrad. Trojvrstvá zahradní hadice s tkaným vyztužením odolným proti tlaku neobsahuje ftaláty, kadmium, barium a olovo a tím neškodí zdraví. Vnější vrstva odolná proti UV a počasí. Ochranný materiál a mezivrstva, která nepropouští světlo, zabraňuje vytváření řas v hadici. Průtržný tlak je 24 bar. Mimo to se hadice vyznačuje vysokou odolností proti teplotám od -20 do 65° C. Na tuto zahradní hadici poskytujeme záruku 12 let. Zahradní hadice ze zavlažovací řady Kärcher jsou velmi flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Přednosti jsou jasné: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace.
Charakteristické znaky a výhody
12 let záruka
- Garantuje dlouhou životnost
3 vrstvy
- Odolná proti zlomení
Průtržný tlak 24 bar
- Garantovaná robustnost
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
- Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C
- Garantovaná robustnost
Bez obsahu kadmia, baria a olova
- Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Garantuje robustnost a dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice bez ftalátů
- Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Garantovaná robustnost
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″
|Délka hadice (m)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|5,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 380 x 155
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium Full Control
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- KHB 4-18 Plus
- KHB 6 Battery Limitovaná edice
- KHB 6 Battery Set
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
