RM 667 Čistič disků Premium, 500ml

S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 100 x 245
Oblasti použití
  • Disky