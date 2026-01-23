RM 652 Čistič palubní desky, 500ml

Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 80 x 80 x 280
RM 652 Čistič palubní desky, 500ml
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Cockpit
  • Plastové panely